Le mamme ‘baby sitter’

TRAPANI-Così si legge su un post di faceook del blogger Lorenzo Tosa: “Trapani, ore 13 di un’ordinaria giornata d’estate. All’orizzonte spunta uno dei tanti ambulanti africani che affollano le spiagge italiane. Solo che stavolta è donna. Solo che stavolta è mamma. Sulla testa porta una cesta enorme, pesantissima, e dietro, legata ad una fascia, la sua bambina. Avrà 2 anni e mezzo, forse 3. Chissà da quante ore se ne sta lì, rannicchiata sulla schiena della mamma, sotto il sole. Un gruppo di altre mamme, che hanno assistito alla scena, si avvicina alla donna. ‘Vai pure – le dicono – Vai pure a lavorare tranquilla. A tua figlia ci pensiamo noi’. E ci hanno pensato davvero. È finita così, con la piccola che ha mangiato insieme a tutti loro al ristorante, ha giocato sul bagnasciuga insieme ai figli, fatto e preso gavettoni con i bimbi della spiaggia. Perché lei quello è: una bimba della spiaggia, proprio come ognuno di loro. E, per qualche ora, è sembrata la cosa più normale del mondo. Grazie alla Sicilia, perché non tradisce mai. Grazie all’Italia bella, che resiste”.

La testimonianza social, come si dice, ha fatto il giro del web, a cominciare da ‘Corriere.it’ che l’ha trattata con un’ampia cronaca. E ci sono due modi di guardarla, che non si elidono. Con gratitudine per quelle persone generose che si sono prestate all’accoglienza. Grazie, avete un cuore da reclamizzare in tempi tanto bui. L’altro modo appunto riguarda l’oscurità dei tempi che ha reso eccezionale ciò che sarebbe normale. Il fatto che un bambino sia un bambino, non un ‘invasore’. E che possa soltanto essere amato, come un figlio. L’amore senza chiusura, nell’estate italiana del 2019, sembra un evento incredibile.