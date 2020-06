Un uomo è stato trovato morto nella sua casa ad Altofonte, in provincia di Palermo. A dare l’allarme al 118 è stato il fratello. Giunti sul posto, i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. La vittima, Salvatore Polizzano, 69 anni, era già morto.

La magistratura ha disposto l’autopsia per per accertare le cause del decesso.