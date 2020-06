PALERMO – L’Amap informa che, sono in corso le attività di pulizia straordinaria sulle prese idriche dei bacini, allacciati agli invasi Poma e Scanzano, giusta richiesta dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. La Società, nello spirito di una proficua collaborazione operativa, sta già provvedendo ad eseguire gli interventi richiesti, dalla stessa Regione, assumendosi in sua vece, gli oneri che dagli stessi derivano. Ciò consentirà, a partire dalla prossima stagione invernale, la captazione del maggior quantitativo possibile delle fluenze fluviali, nonché il ripristino della piena funzionalità degli organi e dispositivi di intercettazione, regolazione e scarico. Si precisa che detti interventi di manutenzione non comporteranno disservizi per l’approvvigionamento idropotabile della città di Palermo e dei Comuni della Provincia serviti dagli adduttori gestiti da AMAP.