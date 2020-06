Uccide ‘per amore’

Un post su Facebook per scusarsi con le persone importanti della sua vita, dopo aver accoltellato a morte un coetaneo. Alberto Pastore, 23 anni, ha ucciso Yoan Leonardi fuori da un locale, stanotte, a Borgo Ticino (Novara); alla base ci sarebbero questioni sentimentali irrisolte, come sostiene lo stesso Pastore.

“Ho fatto una c… per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro… Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo”, si legge sul profilo social del 23enne.

La versione che Pastore ha lasciato trapelare su Facebook, però, non è ancora stata confermata dagli investigatori. Da quanto ricostruito, scrive il Corriere della Sera, la rissa sarebbe scoppiata davanti al locale intorno alle 2 e sarebbe culminata con una serie di coltellate ai danni di Leonardi. Pastore è fuggito, mentre Leonardi è rimasto a terra; all’arrivo del 118 era ancora in vita, ma non c’è stata possibilità di rianimarlo. Non è ancora chiaro se inizialmente i due si fossero dati appuntamento per un chiarimento.