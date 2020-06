Incontro Zingaretti-Di Maio

È già terminato il vertice tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, fissato per le 18 a Palazzo Chigi. Il faccia a faccia tra i capi politici del Partito democratico e del Movimento cinque stelle è durato circa venti minuti; ora sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un governo Conte bis. Secondo fonti dem sarebbe in programma un nuovo incontro tra Zingaretti e Di Maio, alle 21, ma a cui stavolta sarebbe presente anche Giuseppe Conte. Altre indiscrezioni definiscono il nodo sul premier non ancora sciolto. In ogni caso, la voce di un potenziale ritorno del presidente del Consiglio uscente circolava già dall’inizio della giornata odierna, trascorsa tra l’annuncio del nuovo calendario delle consultazioni, e vertici interni annunciati e svolti.

Quanto agli incontri coi partiti nell’agenda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si svolgeranno in due giorni. Lo rende noto il Quirinale. Domani il capo dello Stato sentirà al telefono il presidente emerito Giorgio Napolitano, poi alle 16 riceverà il presidente del Senato Elisabetta Casellati e alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico. A seguire i partiti, col Movimento cinque stelle che verrà ascoltato in chiusura, mercoledì alle 19.

Il Movimento si riunisce, ‘in ritardo’ i dem. Sempre oggi, intorno alle 14,30, il presidente del Pd Paolo Gentiloni ha convocato la direzione nazionale del partito domani alle 18; l’orario, si avverte nella convocazione, potrebbe essere aggiornato alla luce degli sviluppi della crisi. Alle 16 invece è stata la volta del vertice del M5s a Roma; alla riunione Luigi Di Maio e gli altri esponenti di spicco del Movimento. Tpi scrive che Di Maio è entrato nell’edificio che ospita la riunione, nel centro storico della Capitale, sorridendo e senza rilasciare dichiarazioni.