“Caro Silvio, abbandona Salvini

“Forza Italia ha una grande occasione: alle prossime elezioni dovrebbe presentarsi da sola”. Il coordinatore azzurro siciliano Gianfranco Micciché osserva la crisi di governo con un sentimento a metà tra lo stupito e il disgustato: “I grillini passano dall’estrema destra all’estrema sinistra, Zingaretti cede su tutto pur di avere quattro poltrone nel governo, la Lega fa solo figuracce. L’unico serio, qui, è Silvio Berlusconi”.

Serio? In che senso?

“Nel senso che è l’unico che vuole andare a votare, pur sapendo che oggi le nostre percentuali sono basse. Ma potrebbero alzarsi, e di molto, se solo lui compisse quel passo”.

Quale passo?

“Lasciare la Lega e Salvini, correre da solo”.

Con questa legge elettorale che favorisce le coalizioni?

“No. Le coalizioni non esistono più in Italia. Basti vedere le ultime consultazioni di questo anno e mezzo. Sia nel 2018 che adesso, il presidente Mattarella non ha dato mandato a coalizioni, ma a singoli partiti. Altrimenti, oggi l’avrebbe data alla coalizione di centrodestra che è certamente quella più forte. Quindi penso che prima possibile andrebbe cambiata questa legge elettorale”.

In quale direzione?

“Nella direzione di un sistema totalmente proporzionale: le coalizioni, come le dicevo, non esistono più. Ha più senso oggi che ogni partito si presenti con le sue idee e le sue proposte. I cittadini voteranno e poi in parlamento si cercheranno le maggioranze. Come si fa da un anno e mezzo, del resto”.

E Forza Italia cosa guadagnerebbe dal fatto di andare da sola?

“Secondo me crescerebbe di molto il nostro consenso. Potremmo raddoppiarlo, o quasi. Potremmo andare fino al 12, 13 e perché no, 15 per cento”.

Perché gli italiani dovrebbero votare per Forza Italia?

“Perché siamo rimasti davvero l’unica forza moderata e liberale. E poi, ripeto, anche l’unica seria. Ma li sta vedendo i partiti oggi?”.

Cosa vuole dire?

“Prenda il Movimento cinque stelle: fino all’altroieri governavano con la destra-destra e ora sono pronti a fare il governo con la sinistra-sinistra di Leu. Le pare normale? Per non parlare della Lega…”.

Cioè di Salvini, lei non lo ha mai amato…

“La Lega ha perso la faccia, con una scelta politica imbecille, secondo me. E a rischiare di perdere la faccia è anche il segretario del Pd…

… Zingaretti che prima ha detto di no al governo con i Cinquestelle e ora sembra esserci molto vicino.

“Sì ma sta cedendo su tutto, senza ottenere nulla. Se non le quattro poltrone da ministro che potrebbero venire fuori da questa trattativa. Invece è un momento storico in cui avrebbe tutto l’interessa ad andare al voto. E sta anche favorendo Renzi che è un furbone: se si va al voto, a lui non resta un parlamentare”.

Insomma, non se ne salva uno.

“No, le ripeto,si salva solo Berlusconi e forse un po’ la Meloni che almeno è coerente. Tutti gli altri stanno facendo una gran figura di m…”.

Insomma, al voto. E da soli. È questa la strada per Forza Italia?

“Questa è la strada che indicherò io. Spero che mi stiano a sentire. A molti di noi non piace Salvini, le sue posizioni sui migranti, quale migliore occasione? Ricominceremmo a parlare di noi, e saremmo di nuovo centrali. Ma dobbiamo separarci: siamo antropologicamente diversi dalla Lega, oltre che dal Pd. Berlusconi lo capisco: molti colleghi del Nord hanno paura di perdere il proprio collegio uninominale se non andiamo in coalizione con la Lega. Pazienza, si pensi al progetto, al futuro. Al Sud, invece, la Lega non ha dove andare e sarebbe costretta ad allearsi con noi per vincere i collegi, altrimenti non potrebbe governare”.

Intanto, oggi ripartono le consultazioni…

“… e stiamo facendo ridere il mondo. Siamo in un periodo di schizofrenia tale che sta venendo meno l’etica della politica. Mattarella dovrebbe dire: per piacere, fatemi scendere”.

E che si fa, allora?

“L’unica soluzione lo sa qual è?”

Quale?

“Torniamo alla Prima Repubblica”.