Vigili del fuoco e Anas sul posto. Paura per i residenti della zona.

PALERMO – Un’altissima nube nera, le fiamme, due esplosioni. Paura sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria, per un maxi incendio divampato nei locali di una impresa di autodemolizioni.

Il fuoco avrebbe già distrutto alcune auto presenti all’interno, i vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con quattro squadre. Decine le chiamate giunte al comando provinciale da parte dei residenti della zona, in cui si trovano decine di villette. Per sicurezza, la statale 113 è stata chiusa al traffico delle auto, come annuncia l’Anas:

“A causa di un incendio divampato all’interno di un’impresa di autodemolizioni adiacente alla sede stradale, il traffico sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è bloccato tra il km 247,200 e il km 249,600, nel territorio comunale di Bagheria”. La circolazione è bloccata sia in entrata che in uscita e tornerà alla normalità soltanto al termine delle operazioni di spegnimento e dopo la messa in sicurezza dell’area.