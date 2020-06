La morte di Zamperoni

Resta in carcere senza possibilità di cauzione Angelina Barini, la prostituta di 41 anni arrestata per aver fornito dosi mortali di oppioidi allo chef Andrea Zamperoni di Cipriani Dolci a New York. La donna ha dichiarato alla polizia di essere una prostituta e di aver dato a Zamperoni ecstasy liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso. Nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti. Barini sarebbe stata arrestata già altre 24 volte, per possesso di oggetti rubati o di droga. (ANSA).