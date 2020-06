Lampedusa, l’allarme del sindaco:

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del centro d’accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia, parcheggiato in strada, ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi”. Lo afferma il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

“L’incendio del furgone della polizia di Stato è stato di matrice accidentale. Lo hanno chiarito, già stanotte stessa, i vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa (AG). A quanto pare – stando a quanto è stato ufficializzato dalla questura di Agrigento – è rimasta accesa una luce posteriore e s’è innescato un cortocircuito. “Nessun dubbio, è stato di un incendio accidentale – chiarisce il questore Rosa Maria Iraci – Nessun caos sull’isola”, conclude rispondendo a distanza alle parole del sindaco Totò Martello. (ANSA).