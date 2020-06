M5s-Pd, fumata grigia

ROMA– Si inceppa la trattativa M5s-Pd per il governo. I Cinque Stelle annullano il vertice con i Dem previsto per le 11. ‘Inutile vedersi senza prima un sì ufficiale a Conte premier’, fanno sapere dal MoVimento e Di Maio, ai suoi, dice di essere ‘stanco di giochini’. Lettura opposta dal Nazareno, dove non commentano la nota grillina e Zingaretti è riunito con i big del Pd per valutare la situazione: sarebbero le divisioni tra i 5S a frenare il negoziato. Per questo è stata rinviata a domattina alle 10 la Direzione Dem prevista per le 10. Il senatore pentastellato Paragone fa sapere che non voterà la fiducia a un governo giallo-rosso, se dovesse nascere. I mercati, invece, credono al governo: lo spread è in deciso calo a quota 187, Milano guida le Borse europee con +0.5%.