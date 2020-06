PALERMO – I carabinieri hanno arrestato tre fratelli per la rissa scoppiata domenica scorsa a San Giuseppe Jato (Pa) tra vicini in via Anime Sante. I militari hanno arrestato le sorelle R.M.L.C. di 49 anni e M.P.L.C. di 35 anni. Le due donne sono accusate di tentato omicidio in concorso. Il fratello delle due donne S.L.C. di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale perché si era rifiutato di consegnare un filmato che aveva registrato con lo smartphone dell’aggressione e dei colpi sparati dalla sorella con una pistola ad aria compressa verso i due coniugi finiti in ospedale con ferite al volto e al braccio. In casa dei fratelli i carabinieri hanno trovato oltre alla pistola ad aria compressa, anche di una carabina ad aria compressa, di una balestra con dei dardi ad alto potenziale offensivo e di un dissuasore elettronico ad alto voltaggio. La donna ferita dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per estrarre alcune schegge al volto. (ANSA).