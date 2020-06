In volo da 720 giorni

L’aereo senza pilota X-37B sorvola i cieli da 720 giorni, perpetuamente in missione, ma senza troppe spiegazioni ufficiali. A sollevare la questione è Il Messaggero, osservando che lo ‘spazioplano’ a energia solare dell’Air force statunitense, il cui scopo di fatto è quello di orbitare attorno alla terra, non avrebbe altre ufficiali ragioni di esistere.

Progettato dalla Boeing e molto simile agli shuttle usati dalla Nasa per le missioni spaziali, l’X-37B viene descritto dall’Air Force come un Otv (Orbital test vehicle): in altre parole, come si legge sul sito dell’aeronautica militare statunitense, “gli obiettivi primari dell’X-37B sono la ricerca di tecnologie di veicoli spaziali riutilizzabili per il futuro dell’America nello Spazio e lo svolgimento di esperimenti che possono essere esaminati sulla Terra”. Dati e spiegazioni che non convincerebbero a pieno i più esperti in materia e i dietrologi, scettici sul fatto che un mezzo così imponente possa avere le ‘sole’ applicazioni descritte al pubblico.