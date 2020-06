Un uomo di 28 anni, N.R. è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada. I fatti in via Frati a Pilastro, zona di periferia di Bologna. L’uomo, bolognese, era a una decina di metri da casa sua. La polizia ha fermato due persone fra cui il vicino, un concittadino di 58 anni.

La chiamata con cui era stato avvisato il 118 segnalava la presenza di una persona gravemente ferita, ma all’arrivo dei soccorritori e degli agenti il 28enne era già morto.

Entrambi conosciuti alle forze dell’ordine, secondo le ricostruzioni vittima e aggressore avrebbero litigato per futili motivi. La Repubblica Bologna scrive che in strada sono scesi diversi parenti della vittima, e che gli animi si sarebbero scaldati dopo che un giovane ha scattato alcune foto.