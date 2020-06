STROMBOLI (MESSINA) – Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Alcuni testimoni hanno riferito che l’eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio scorso provocò una vittima. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d’incendio sul versante di Ginostra del Vulcano.

“Seguo costantemente l’evoluzione della situazione dello Stromboli dopo l’esplosione di stamane. Ho già sentito il sindaco di Lipari. La macchina della Protezione civile e del Corpo forestale regionali, delle Forze dell’ordine e dei volontari si è già messa in moto. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. Nelle prossime ore avremo maggiori notizie dagli strumenti di rilevazione dell’attività vulcanica”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “In modo precauzionale – prosegue il governatore – abbiamo concordato con il sindaco, di interdire, per alcune ore, l’ormeggio ai natanti non di linea. Ovviamente, lo Stromboli fa il suo mestiere e non possiamo rimproverargli nulla. Dipende da noi cercare di rendere compatibile la nostra presenza sull’isola”.

Lo chef palermitano Natale Giunta, volto della Prova del Cuoco, in vacanza nelle Eolie ha assistito in diretta alle esplosioni del vulcano a Stromboli. “Abbiamo sentito due boati nel giro di pochissimi minuti – dice – Due potenti esplosioni. Stromboli è coperta da una nuvola di fumo. Speriamo non sia successo nulla”. Giunta, noto per la sua partecipazione alla trasmissione tv, denunciò il racket del pizzo e fece condannare i suoi estortori. Per questo gli era stata assegnata la scorta.

“Poco dopo mezzogiorno abbiamo sentito un boato fortissimo e subito dopo abbiamo visto il cielo oscurarsi a causa della nube altissima di fumo che si è alzata. I turisti che si trovano in questo momento a Ginostra, circa un centinaio, hanno avuto paura ma noi li abbiamo rassicurati radunandoli dentro la chiesetta del paese”. Lo ha raccontato Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra e testimone della nuova eruzione di questa mattina a Stromboli.

