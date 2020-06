Le squadre dell'Amap in viale Michelangelo

PALERMO – L’Amap informa che, sono in corso le attività di pulizia straordinaria delle caditoie, in conformità al programma stabilito, nel corso di un incontro, dal Vicesindaco e Assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone. Una attività sinergica, che vede impegnate le società partecipate del comune, volta al recupero del decoro urbano, nel rispetto dell’ambiente e della vivibilità della città. Nello specifico, dopo gli interventi di Rap e Reset, Amap ha dato l’avvio, alla pulizia delle caditoie stradali, in viale Michelangelo. Il percorso di detta manutenzione, proseguirà nei giorni successivi e vedrà interessati altri quartieri palermitani.