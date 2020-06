FONDACHELLO VALDINA – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cuatelare in carcere a Fondachello Valdina (Me) nei confronti di A.L.S, 42 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, avrebbe maltrattato e picchiato l’ex moglie in più occasioni dal 2016 anche in presenza dei figli. Bloccato dai carabinieri è stato trasferito al carcere Barcellona Pozzo di Gotto. (ANSA).