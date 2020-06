GANGI – Sono stati stabilizzati i 51 precari del Comune di Gangi. Lo rendono noto Giovanni Conigliaro (Fp Cgil) e Salvatore Badami (Cisl Fp), che hanno seguito l’iter che ha portato alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. “È il completamento di un lungo percorso – hanno commentato Conigliaro e Badami – finalizzato a dare certezze a questi lavoratori che da anni garantiscono servizi indispensabili per la cittadinanza”. Il sindaco di Gangi, Francesco Paolo Migliazzo, ha espresso soddisfazione per questo risultato, frutto della sinergia fra amministrazione municipale, in particolare i funzionari comunali e le sigle sindacali. “Il nostro impegno è quello di dare certezze per il futuro a questi lavoratori garantendo un miglioramento dei servizi ai cittadini” ha commentato Salvatore Badami, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, che ieri ha presenziato alla sigla dei contratti a tempo indeterminato dei 30 lavoratori precari del Comune di Godrano (Pa).