Un letto sulla strada

Non ci hanno pensato due volte e, affascinati dalla vista mozzafiato di cui si gode sulla strada panoramica di Cala Gonone, frazione di Dorgali (Nuoro), hanno deciso di dormire a bordo strada. Su di un materasso. I due turisti autori della singolare sosta sono stati multati, in osservanza di un divieto previsto dall’ordinamento regionale sardo.

Diversi automobilisti, increduli, hanno segnalato la scena alla polizia municipale: a strapiombo sul mare c’era proprio un letto a due piazze con lenzuola bianche, come scrive l’Unione Sarda.

“Questa foto ritrae l’ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano – ha scritto in un post su Facebook proprio il Comune di Dorgali, da cui è tratta la foto nell’articolo -. Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate. I visitatori sono sempre i benvenuti da noi – concludono dal Comune – ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto”.