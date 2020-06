ALIMENA – Da anni nella zona sud di Alimena, nel Palermitano, il deterioramento del canale per le acque piovane ha causato l’abbassamento del piano fondale e il cedimento di alcune strutture. In particolare, il dissesto ha colpito, con un forte degrado geomorfologico, l’area compresa tra piazza Armando Diaz, via Trento e contrada Pasciovalli.

Per questo motivo, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha finanziato la progettazione esecutiva per il riassetto ambientale e il consolidamento del centro abitato. La gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria che porteranno all’individuazione degli interventi da effettuare, nel più breve tempo possibile, è stata già pubblicata. La zona nella quale si interverrà è classificata come “R4”, ossia a elevata pericolosità, per questo è stata chiusa al traffico, con disagi per i residenti e rischi per gli edifici pubblici e privati.