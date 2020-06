In manette un 19enne. Fondamentale l'intervento del cane "Yindira".

PALERMO – Era nascosta in un box tra i padiglioni dello Zen e l’infallibile fiuto del cane antidroga l’ha individuata permettendo alla polizia di far scattare un arresto. In manette è finito Danilo Catanzaro, 19 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’odore acre ha subito attirato l’attenzione degli agenti di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ai quali si sono aggiunti i colleghi del commissariato San Lorenzo e del nucleo Cinofili, in pochi minuti giunti in via Costante Girardengo. A confermare i sospetti, il cane “Yndira”, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, che una volta setacciata l’area ha individuato la marijuana abbaiando ripetutamente davanti alla porta del box.

Ad accedere nel locale, i vigili del fuoco, che hanno permesso l’ingresso dalla porta di ferro ai poliziotti. Quello che gli agenti hanno trovato è stato un vero e proprio magazzino della droga: la sostanza stupefacente era contenuta in alcuni sacchi di cellophane nero al loro interno altre quindici buste trasparenti con un chilo e mezzo di droga in tutto.

Poco dopo i poliziotti sono risaliti al giovane che utilizzava il locale, che ha confermato di esserne il responsabile. La marijuana è finita sotto sequestro, per il 19enne sono scattate le manette.