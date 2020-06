PALERMO – Il presidente del Tar per la Sicilia ha rigettato l’istanza di sospensione del calendario venatorio 2019/2020 presentata dalle associazioni venatorie Anca, Federazione Siciliana della Caccia, Italcaccia, Liberi cacciatori siciliani, Unaves e Cpas che avevano impugnato le disposizioni regionali che hanno parzialmente ridimensionato i periodi e le specie cacciabili in Sicilia, al fine di tutelare il patrimonio faunistico e la biodiversità. Secondo il Tar, le lagnanze dei cacciatori – che lamentavano di non poter cacciare tortore, quaglie, beccacce ed altri uccelli migratori in periodi ampi della stagione venatoria – non meritano accoglimento, anche perché “non è ravvisabile nella fattispecie un danno così rilevante che giustifichi l’accoglimento della suddetta istanza”. “Sarebbe assurdo e grave modificare il calendario venatorio proprio dopo l’autorevole intervento del Tar. Tra l’altro in questi giorni – dicono le associazioni ambientaliste – nelle Marche ed in Abruzzo i locali Tar hanno sospeso la pre-apertura della caccia perché le Regioni non avevano recepito le indicazioni in materia di conservazione delle specie faunistiche emanate dal ministero dell’Ambiente e dall’Ispra (Istituto superiore protezione e ricerca ambientale)”.

(ANSA).