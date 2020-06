Truffa su WhatsApp

“Adidas festeggia il suo 95esimo compleanno regalando 3.000 paia di scarpe e magliette. Clicca qui”. Il messaggio, semplice e corredato di link, in queste ore è circolato sulle chat WhatsApp di tutta Italia. Ma le forze dell’ordine avvertono: è tutto falso.

“Nessuno regala niente”, scrive su Facebook la polizia postale, aggiungendo di aver ricevuto “numerose segnalazioni negli ultimi giorni”, e invitando a fare “attenzione a non selezionare alcun link”. In effetti, cliccando sul link in questione, si può avere l’impressione di essere su un sito ufficiale. Alcuni dettagli, tra cui la dicitura ‘.corn’ (e non ‘.com’) possono aiutare a smascherare la truffa.

Il rischio è di finire “in siti, che come già sappiamo, possono raccogliere non solo i nostri dati, ma anche quelli della carta di credito – continua il post della polizia -, in modo tale da completare al meglio la truffa per i malintenzionati”.