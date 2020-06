Trasferiti in ospedale con l'elisoccorso

Due bambini di 5 e 11 anni sono caduti dalla finestra di un appartamento, precipitando da 5 metri di altezza. Pare che i due, un bimbo e una bimba, stessero giocando in casa. È successo in località Vado Piano, a Capalbio (Grosseto).

Sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze. Dalle prime informazioni raccolte, la bimba avrebbe la clavicola fratturata e il bimbo un trauma cranico; non risultano in pericolo di vita.