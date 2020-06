Ecco come proporsi

PALERMO – Opportunità lavorativa per essere assunti alla Bialetti Spa. L’azienda italiana specializzata nella produzione di caffettiere e di piccoli elettrodomestici, nata nel 1919. Inizialmente era una piccola officina che realizzava semilavorati in alluminio, ma con l’invenzione della Moka Express (brevettata nel 1933) il successo della Bialetti dilagò in pochi anni.

In vista dell’apertura di ulteriori punti vendita e dell’ampliamento dell’organico, si sta procedendo con l’assunzione di nuovo personale in tutta Italia (la selezione prevede posti anche in Sicilia). Le figure principalmente ricercate sono quelle di addetto alle vendite e di store manager, ma si selezionano anche specialisti del marketing, della gestione risorse umane e altri profili.

Per ricevere maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura, è sufficiente accedere al portale del Gruppo Bialetti, nella sezione dedicata, attraverso il seguente indirizzo. http://www.bialettigroup.it/it/lavora_con_noi/bialetti_careers.html.