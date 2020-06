PALERMO – Il ministero del Lavoro torna ad assumere. Nonostante i convulsi giorni della crisi di Governo, la commissione Ripam (che si occupa delle riqualificazioni nella pubblica amministrazione) ha da poco pubblicato un bando per la selezione di ben 1514 figure da inserire nell’organico dello stesso dicastero, ma anche dell’Inail e dell’Inl. Istituti, questi, che operano rispettivamente nell’ambito delle assicurazioni contro gli infortuni e dell’ispettorato del lavoro. Nello specifico, il bando prevede l’assunzione di 823 funzionari di area amministrativa giuridico-contenziosa: 131 da inquadrare all’Inl, 635 all’Inail e 57 nella sede del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Al contrario, gli altri 691 posti riguardano invece specificatamente il profilo di ispettore del lavoro. Tra i requisiti per partecipare al concorso occorre essere cittadini italiani, essere in possesso di un’idoneità fisica che verrà accertata prima dell’assunzione dell’impiego, il godimento dei diritti civili e politici. In generale, la selezione si rivolge a giovani laureati in Giurisprudenza o in altre discipline di tipo giuridico-amministrativo. Il bando scadrà il prossimo 11 ottobre.

Per ricevere maggiori informazioni e per candidarsi, occorre accedere all’area specifica del sito messo a disposizione dal dipartimento “funzione pubblica” attraverso questo indirizzo.

