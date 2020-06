ROMA – “O siamo d’accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti”. Lo ha detto il ‘capo politico’ del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. “Siamo stati al governo 14 mesi, poi qualcuno ha deciso di far cadere tutto sprecando un’occasione storica”, ha aggiunto parlando della Lega. “Siamo convinti che il presidente Conte saprà realizzare la migliore sintesi possibile. Noi crediamo che per costruire le basi di un governo solido serva gettare delle basi come queste altrimenti non sarà mai nè un governo solido, nè duraturo”.