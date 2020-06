Troppe malattie rare

Un numero preoccupante di malattie rare tra gli assistiti dei medici di famiglia, che ha portato l’Asl a pianificare un’indagine epidemiologica. Succede a Serravalle Pistoiese (Pistoia) e in particolare nella frazione Casalguidi. La Nazione scrive che gli abitanti sono rimasti particolarmente scossi dall’ultimo caso di decesso legato una malattia non comune.

Alessandro Fiaschi, catechista della parrocchia di Casalguidi, è morto a 28 anni stroncato da una malattia, già costata la vita ad altri giovani della zona prima di lui; secondo la stampa locale, tuttora alcune persone ne sono affette. A un anno dalla morte di Fiaschi, e in seguito ai numeri segnalati dai medici di famiglia, l’Asl farà scattare un’indagine epidemiologica nel Comune.

In una nota, l’azienda sanitaria precisa: “ricerche scientifiche condotte a livello internazionale non hanno identificato chiari fattori di rischio per queste patologie”, ma “il manifestarsi di un numero elevato di questi casi, in piccole aree geografiche, impone di verificare se nelle storie personali e familiari ricorrono fattori a comune”.