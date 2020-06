PALERMO – Le urla, l’arrivo dei soccorsi, la caccia al malvivente. Momenti drammatici nella notte tra mercoledì e giovedì in pieno centro storico, dove una donna di 33 anni è stata scippata a trascinata per diversi metri sull’asfalto.

E’ successo in corso Tukory, all’altezza dell’ingresso al mercato di Ballarò. A prenderla di mira mentre attraversava la strada, un uomo di 42 anni: la vittima ha infatti opposto resistenza, ma lui ha continuato la sua corsa a bordo di uno scooter, non lasciando la tracolla della borsa. La donna, già ferita, ha cominciato ad urlare e alcuni passanti hanno cercato di soccorrerla e di bloccare lo scippatore.

Ma niente da fare: il malvivente si è dato alla fuga in direzione di via Ernesto Basile, convinto di farla franca. Una volta lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna, che ha riportato numerose ferite, è stata ricoverata al Civico. Le ricerche sono partite subito: grazie alle testimonianze e agli accertamenti effettuati, l’uomo è stato rintracciato poco dopo e identificato. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto con strappo e lesioni personali.