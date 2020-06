CESARO’ (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato tre persone a Cesarò (Me), dopo averli seguiti in auto fino a un fabbricato di proprietà di uno dei tre, dove hanno trovato circa dieci chili di cannabis ad essiccare. Gli arrestati sono S.G.A, 24 anni; D.L.P.A. di 28, e C.A. di 40. Sono accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. S.G.A. aveva in tasca 2 grammi di cocaina e D.L.P.A. 6 grammi di marijuana.

(ANSA).