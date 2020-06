Rubino: “Lupo? Unità impossibile

PALERMO – “Ci siamo stancati dei continui giochi linguistici e delle acrobazie tattiche di Peppino Lupo. Ha spaccato il Pd siciliano in modo violento e fino a quando resterà capogruppo non ci potrà essere alcuna unità”. Così Antonio Rubino in merito all’intervista di Giuseppe Lupo a Livesicilia. “Capisco la sua smania di potere ma partire dal percorso di responsabilità avviato a Roma ed arrivare ad un’alleanza elettorale con i grillini in Sicilia mi sembra un’accelerazione che non è minimamente pensabile. Suggerisco a Lupo di evitare di ergersi a portavoce del Pd non ne ha il titolo e a quanto pare, visto le posizioni diametralmente opposte all’interno della sua area, nemmeno la condivisione della sua corrente”.