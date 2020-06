PARTINICO (PALERMO) – Di lui non ci sono tracce da dieci giorni. Sono ore di angoscia per i familiari di Domenico Lelio, conosciuto da tutti come “Mimmo”, un ragazzo di 24 anni scomparso da Partinico, nel Palermitano.

La famiglia ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine e si è anche rivolta alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”. Ha capelli e occhi castani, è di corporatura robusta ed è alto un metro e 65 centimetri. Al momento della comparsa indossava una maglietta beige con strisce nere, pantaloncini corti blu e scarpe da tennis nere.

“Da venerdì 23 agosto – si legge sulla pagina degli scomparsi della trasmissione di Raitre – si è allontanato senza più dare sue notizie. La madre è molto preoccupata per la sua assenza, anche perché ha lasciato a casa il cellulare e i documenti. Non ha con sé nemmeno i farmaci necessari per la sua terapia”. La famiglia lancia un appello: “In caso di avvistamento contattate le forze dell’ordine, stiamo vivendo giorni da incubo”.