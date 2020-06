PALERMO – Poche ore di pioggia mandano in tilt la periferia della città e alcune zone della provincia. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, intervenuti in via Villagrazia, viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano, ad Isola delle Femmine e sull’autostrada A29 Palermo-Catania, dove alcune auto sono rimaste bloccate per l’acqua che ha invaso le carreggiate.

In tilt anche la strada statale 113, provvisoriamente off limits per le auto, come precisa l’Anas; “La chiusura in corrispondenza del km 275, nel comune di Isola delle Femmine, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, in sottopassaggio alla A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore. La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

Squadre dei vigili del fuoco in azione anche in molte strade della borgata marinara di Sferracavallo e a Tommaso Natale. D’altronde i temporali sulla Sicilia erano già previsti, specie sull’area occidentale, “con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, come ha precisato la Protezione civile che ha previsto l’allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia, Lazio, Abruzzo, Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Calabria e Sicilia.