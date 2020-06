PALERMO – Ha sconvolto l’intera comunità la morte di una ragazza di 21 anni a Porticello, in provincia di Palermo. Si tratta di Anita Costanza D’Amato, trovata senza vita nel suo letto dai genitori, venerdì mattina.

Il padre e la madre hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare e non è rimasto che accertare il decesso, avvenuto per cause che restano avvolte nel mistero.

Per questo il pm di turno ha disposto l’autopsia che è stata già effettuata: gli esiti si attendono entro sessanta giorni. La ventunenne lavorava come cameriera in un bar, lascia i genitori e due sorelle ai quali, poche ore prima di addormentarsi aveva detto di sentirsi particolarmente stanca e di voler riposare.