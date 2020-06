PALERMO – Inizia con un successo il campionato del Palermo del duo Mirri-Di Piazza. I rosanero espugnano per 1-0 il Nino Lombardo Angotta di Marsala con una rete di Lucera all’80’. Gara bloccata e insidiosa in un campo non in perfette condizioni decisa da un guizzo del giovane palermitano, con tanto di proteste avversarie per la presenza di due palloni in campo. Il nuovo Palermo parte con una vittoria in trasferta.

CRONACA DEL MATCH

Al 2’ è il Palermo a rendersi per primo pericoloso con Lancini, che sui risvolti di un corner calciato da Martin, calcia fuori di poco. Quattro minuti dopo arriva la risposta dei padroni di casa con una sforbiciata di Monteleone, ma Pelagotti blocca il pallone senza problemi. I ritmi si alzano ed i rosanero provano a sbloccare la gara: inserimento di Langella, la mezzala mette la sfera al centro che però viene respinta dalla difesa marsalese. Al 17’ ci prova ancora il Marsala con Monteleone che sfiora il gol in spaccata. La svolta della prima frazione arriva al minuto 35 con Felici che va giù in area di rigore. Per il direttore di gara è calcio di rigore, ma dal dischetto Ricciardo si fa neutralizzare da Russo. Nei minuti finali del primo tempo ancora Palermo pericoloso con due conclusioni sala lunga distanza: prima Martinelli, poi Martin.

Nella ripresa è subito il Marsala a farsi vivo dalle zone di Pelagotti: pallone in verticale per Ficarotta che parte tutto solo, il numero dieci azzurro giunto a tu per tu con l’estremo difensore rosanero calcia male. Al 70’ Lucera viene servito in area di rigore, sinistro ad incrociare del giovane classe 2000, Russo respinge in qualche modo. A dieci minuti dal termine del match Ricciardo sfiora il gol di testa, ma era il preludio del vantaggio del Palermo che arriva con Lucera che da posizione defilata scarta il suo diretto avversario e mette la palla in rete con un potente tiro mancino.