Nominati oggi a Palermo i nuovi vertici di Anci Sicilia Giovani. Alla guida dei giovani amministratori dell’Associazione dei Comuni è stato scelto Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina. “Mi è stato chiesto di portare la mia esperienza da sindaco e da amministratore alla struttura – dice Spera -. Da oggi si lavora per dare all’Anci nuova linfa , nuove idee, tanto coraggio e una immensa passione, che metterò a servizio di tutti gli amministratori siciliani. Sono tanti i temi da affrontare. Una formazione politica attenta, l’ambiente, l’utilizzo dei beni comuni. Anci sarà lo strumento giusto per attivare nuove esperienze ed stimolare i giovani amministratori ad una attenta partecipazione alle politiche locali”. Plauso da parte della Lega per la nomina del nuovo direttivo regionale di Giorgio Randazzo, ex candidato sindaco del Carroccio per Mazara del Vallo e Giuseooe Carpo, assessore comunale di Mandanici (ME).

“L’elezione del sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, a coordinatore dell’Anci giovani della Sicilia darà nuovo slancio all’attività dell’associazione che rappresenta i comuni della nostra Regione. Il Partito Democratico augura buon lavoro al sindaco Spera, un giovane amministratore capace, che conosce il territorio e le sue problematiche e che quindi potrà offrire, insieme a tanti altri giovani, un valido contributo al dialogo con le altre istituzioni per rilanciare il ruolo dei comuni, specie in Sicilia. I giovani amministratori possono portare aria nuova e nuove idee anche nell’Anci, in particolar modo in un momento storico in cui gli enti locali sono particolarmente in difficoltà: a Spera e ai componenti del direttivo buon lavoro”. Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars si congratula con i tre consiglieri comunali siciliani del Movimento 5 Stelle che entreranno a far parte del Coordinamento Regionale Anci Giovani.Tra i 15 nuovi componenti, tutti sotto i 35 anni di età, Antonino Randazzo consigliere comunale di Palermo, Giuseppe Fichera consigliere comunale di Catania e Andrea Argento consigliere comunale di Messina. “Siamo soddisfatti del risultato – spiegano i deputati Ars – a testimonianza del fatto che il M5S ha avvicinato e coinvolto in maniera fattiva moltissimi giovani. Ai nostri consiglieri e a tutti i neo eletti, giungano gli auguri di buon lavoro”.