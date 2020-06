SIRACUSA – Dalle prime luci dell’alba, la polizia e i carabinieri del Comando provinciale di Siracusa stanno eseguendo un blitz antidroga nel capoluogo aretuseo. Disposto ed eseguito il sequestro di due cancelli in ferro e vetro che erano stati installati abusivamente all’ingresso di una palazzina che si trova in una zona di spaccio. In corso numerose perquisizioni con l’aiuto di unità cinofile.

L’intervento e’ stato effettuato all’ingresso delle palazzine Iacp di via Italia e via Immordini, dove nei mesi scorsi erano stati effettuarti altri blitz con il sequestro di quattro chili di droga. Le cancellate in ferro erano state realizzate su aree demaniali proprio dagli spacciatori del quartiere per permettere la fuga in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Il sequestro preventivo d’urgenza, volto alla rimozione dei cancelli, dell’altezza di tre metri ciascuno, e’ stato disposto dal sostituto procuratore di Siracusa Salvatore Grillo. I cancelli erano dotati anche di vetri antisfondamento.

(DIRE)