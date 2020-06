“Disperso nel lago”

Sembrava sparito nel nulla. Zaino, vestiti e cellulare in ordine sul bagnasciuga, ma di lui nessuna traccia. Così ieri pomeriggio, al centro balneare ‘Desenzanino’ di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, tutti si sono mobilitati per cercare il 38enne camionista lituano ormai dato per disperso nelle acque del lago. Lui, però, era solo andato al bar.

Le ricerche sono durate oltre un’ora e mezza, in acqua, sulla terraferma e dal cielo, con gli elicotteri. L’allarme è stato lanciato da un uomo che era col 38enne, un altro camionista, che si era allontanato per comprare da bere e al ritorno aveva perso le sue tracce. BresciaToday scrive di uno spiegamento di forze totale: dai vigili del fuoco ai sommozzatori ai militari, passando per la croce rossa e i carabinieri. Poi, all’improvviso, il lituano è tornato a piedi al centro balneare.