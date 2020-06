Estate magica per LiveSicilia

Continua l’estate magica di LiveSicilia. Come è successo per i mesi precedenti, l’agosto che si è appena concluso è il miglior agosto di sempre nella storia decennale del nostro giornale. Numeri straordinari in termini di visite e utenti unici, certificati da Google analytics, che confermano l’affetto di voi lettori per il nostro quotidiano.

I numeri*

Rispetto all’agosto dell’anno scorso, infatti, Live ha fatto registrare una crescita di 300 mila sessioni (il 6,9 per cento) e di 90 mila utenti unici (5,27 per cento) in un mese.

Crescita ancora maggiore rispetto agli altri anni.

Circa 380 mila sessioni e 145 mila utenti unici in più (rispettivamente il 9,25 e il 9,08 per cento in più) rispetto ad agosto 2017.

Il confronto col 2016 vede una crescita di sessioni del 35,22 % (1,16 milioni di visite) e di utenti unici del 22,65 % (320 mila).

Rispetto al 2015 il miglioramento delle visite è del 20,47% (+760 mila sessioni) e quello degli utenti è del 21,36% (300 mila circa).

Infine, rispetto al 2014 si registrano 1,6 milioni di sessioni in più (+55,88%) e 670 mila utenti unici in più (+62,91 %).

Maggiore ancora la crescita rispetto ai mesi di agosto degli anni precedenti.

Grazie a tutti coloro che rendono possibile ogni giorno tutto questo. E soprattutto a voi lettori che continuate a seguirci così numerosi. Restiamo collegati, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi.

* I dati sono tratti dalle rilevazioni di Google analytics