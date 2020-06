A denunciarlo è la comunità in cui il ragazzo alloggia.

PALERMO – “Ancora un caso di violenza a Ballarò contro uno dei nostri ragazzi. Ieri sera, al più tardi delle 19,30, quattro-cinque palermitani hanno avvicinato uno dei nostri ospiti, nei pressi di via Maqueda”. A denunciarlo è Maurizio Li Muli, della comunità in cui alloggia il giovane originario del Gambia.

In base a quanto ha riferito il ragazzo, sarebbe stato accerchiato e malmenato senza alcun apparente motivo. “Ci ha raccontato – precisa Li Muli – che in un attimo è stato preso a pugni. Il risultato è stato una corsa in ospedale e due incisivi rotti”.

“Ha anche un graffio allo zigomo, ma è stato dimesso. Questo è il clima di violenza che si respira nel nostro Paese”.