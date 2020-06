PALERMO – In vacanza con la droga in valigia. I numeri resi noti dalla guardia di finanza sono preoccupanti. Da giugno ad agosto sono state sequestrate 60 mila dosi di sostanza stupefacente per complessivi 60 chili. Settanta le persone segnalate alla prefettura quali assuntori e 20 quelle denunciate per spaccio di stupefacenti perché trovati in possesso di dosi che superavano il limite della modica quantità.

Gli stratagemmi sono quelli di sempre. Le dosi, ad esempio,vengono nascoste dentro i contenitori dello shampoo o del bagnoschiuma. Tutto inutile: nulla sfugge al fiuto dei cani Elisir, Zassa, Mia, Kia, Ugo, Zaros e Alex.

I finanzieri hanno battuto stazione ferroviaria, porto e aeroporto di Palermo per controllare i passeggeri in transito. Turisti giunti in città per trascorrervi le vacanze o palermitani in partenza. “Abbiamo trovato diverse dosi di droga grazie ai cani, soprattutto tra quanti partono in vacanza – afferma il colonnello Alessandro Coscarelli, comandante del gruppo della Guardia di finanza di Palermo – L’età varia molto: non solo giovanissimi, molti assuntori hanno tra i 40 e i 50 anni. Adesso abbiamo anche la novità del cane antivaluta allo scalo palermitano di Punta Raisi”. Cocaina, eroina, hashish, marijuana. Lo “sballo” per la vacanza costa dai 60 ai 10 euro a dose. E i vacanzieri non vi rinunciano.