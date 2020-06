Eleonore, sbarcati 104 migranti

POZZALLO (RAGUSA) – Aggiornamento 16.30 E’ iniziato a Pozzallo anche lo sbarco dei 29 migranti, tutti libici, soccorsi da nave Cassiopea della Marina Militare italiana. Sono i componenti di 4 nuclei familiari e un 19enne. Nel dettaglio sono 6 uomini, 5 donne e 10 minorenni: 10 bambini e 8 bambine. Tra loro anche una donna incinta col marito e i loro sei figli. Le loro condizioni di salute sono buone, compreso un bambino che soffre di asma, ma i genitori avevano medicine per curarlo. I 29 sono stati soccorsi mentre erano a bordo di un gommone a sud di Lampedusa.

Aggiornamento 15.45 Due dei 104 migranti arrivati a Pozzallo con la nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline sono stati portati via dalla polizia per accertamenti. Sono stati condotti nella Questura di Ragusa nell’ambito delle indagini avviate dalla squadra mobile sulla possibile presenza di scafisti. Un solo migrante sarebbe stato trasportato in ospedale, a Modica.

Eleonore entra nel porto di Pozzallo

E’ iniziato lo sbarco dei migranti dalla nave Eleonore, a Pozzallo. I primi a scendere sono stati tre uomini. Sull’imbarcazione, secondo le prime informazioni, ci sarebbero 104 persone, tutti maschi adulti. La procura di Ragusa, intanto, ha aperto un’inchiesta sull’arrivo della nave e ha delegato la squadra mobile del capoluogo per svolgere indagini e verificare se ci sono state violazioni penali. Sull’eventuale irrogazione di sanzioni per l’inottemperanza del divieto di ingresso in acque italiane della nave si pronuncerà il prefetto di Ragusa, come prevede il decreto sicurezza bis.

La guardia di finanza ha disposto il sequestro amministrativo e cautelare della Eleonore. I militari delle Fiamme Gialle a bordo della nave, informa il Viminale, hanno notificato al comandante il decreto di sequestro e contestato il divieto di ingresso in acque territoriali. “Il tono è molto calmo e amichevole”, fanno sapere dalla Eleonore. La stessa cosa accadde lo scorso 9 maggio a Lampedusa, quando la capitana Carola Rackete, alla guida della Sea Watch 3, forzò il divieto e portò la nave sull’isola. A pronunciarsi sul decreto di sequestro – per un’eventuale convalida o meno – sarà ora la procura di Ragusa, competente su Pozzallo. Una volta a terra, al comandante ed all’armatore potrebbe essere contestato, come atto dovuto, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La nave della ong era stata respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta. “La situazione pericolosa per la vita delle persone a bordo mi costringe a dirigere verso il porto più vicino”, ha spiegato il capitano della Eleonore, Claus Peter Reisch. A causa del sovraffollamento della nave diversi dei migranti soccorsi non possono ripararsi sotto i teloni rimanendo così esposti in queste ore al forte temporale.

A Pozzallo, intanto, è arrivata nave ‘Cassiopea’ della Marina militare con 29 migranti a bordo. Sono le 29 persone soccorse dal pattugliatore d’altura: 5 uomini, 5 donne e 19 minorenni. Erano a bordo di un potente motoscafo cabinato intercettato a sud di Lampedusa. “Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l’Italia”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito della nave tedesca.

Sul caso interviene anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, con alcuni tweet: “Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perche’ intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani”. “Ancora una volta l’Italia si espone al ridicolo internazionale e ancora una volta costringe marinai a forzare un blocco per salvare vite umane”, aggiunge Orlando che commenta anche l’arrivo nel porto della cittadina ragusana di una unita’ della Marina militare con a bordo altri migranti: “A Pozzallo assisteremo fra poche ore ancora al tragico ridicolo di due navi e due equipaggi, uno militare ed uno civile, che svolgono lo stesso compito di salvataggio di vite umane ed alle quali sara’ riservato un trattamento diverso: eroi i primi, criminali i secondi”.

