Un secondo acquazzone questo pomeriggio si è abbattuto su Palermo. Ancora una volta strade allagate a Mondello e Partanna, in via Leonardo da Vinci e nei dintorni della stazione ferroviaria Notarbartolo. Disagi anche tra l’ospedale Civico e il Policlinico e in via Badia (zona via Michelangelo) dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati sulle proprie auto: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Via Lincoln e il foro Italico sono stati allagati con le fognature esplose. Problemi alla circolazione anche in via Oreto e via Ugo La Malfa e in viale Regione Siciliana. Black out in diverse zone di campagna di Contessa Entellina. La situazione è seguita dalla prefettura che ha allestito, come avvenuto per gli incendi, un comitato per la sicurezza. In queste ore sono stati passati al setaccio i letti dei fiumi nella zona del palermitano. In tanti torrenti è stato notato che il corso d’acqua è bloccato da vegetazione e rifiuti.(ANSA).