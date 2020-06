ROMA – Parte oggi la ‘fase due’ del reddito di cittadinanza (con più di due mesi di ritardo, l’avvio era inizialmente previsto per il 24 giugno), con il via alle convocazioni da parte dei Centri per l’impiego dei beneficiari che dovranno firmare il Patto per il Lavoro per poi essere inseriti nelle attività che dovrebbero aiutarli a trovare un’occupazione. Lo si apprende dall’Anpal che specifica però che i veri e propri colloqui nei Cpi per la firma del Patto partiranno solo dalla prossima settimana, ossia da lunedì 9 settembre. Tutti i beneficiari riceveranno a partire da oggi la chiamata da uno dei call center dei Cpi, dagli uffici o comunque una mail di conferma (che servirà a provare l’avvenuta convocazione nel caso in cui il beneficiario non si presentasse all’appuntamento, mettendosi così nella posizione di perdere l’assegno). Parte oggi anche il ‘training on the job’ dei navigator contrattualizzati da Anpal Servizi. Non ci sono invece ancora novità dalla Campania, rimasta l’unica regione a non aver ancora firmato il patto per far partire l’assunzione dei suoi oltre 400 navigator.

