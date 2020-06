PALERMO – I segretari della Confael Mimmo Crivello (Enti locali) e Angelo Barranca (Diversamente abili Sicilia) hanno incontrato l’assessore del comune di Palermo alla Scuola Giovanna Marano sul tema dell’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

“Ringraziamo l’assessore per aver accolto il nostro invito al confronto – dicono Crivello e Barranca – L’amministrazione si è impegnata a far partire i servizi di assistenza scolastica specialistica in tempi brevi, a tutela dei ragazzi e delle famiglie. Ricordiamo inoltre agli operatori che oggi e’ l’ultimo giorno disponibile per presentare eventuale ricorso da parte di chi non ha trovato il proprio nominativo in graduatoria o ritiene di aver ottenuto un punteggio non idoneo”.