Devastata una scuola alla Zisa

PALERMO – Muri imbrattati, estintori svuotati, armadi distrutti, materiale didattico a pezzi. Questo lo ‘spettacolo’ a cui stamani hanno assistito le maestre della scuola d’infanzia del plesso Pascoli, in piazza Zisa, entrando nelle aule. Atti vandalici condannati dall’utenza e dai rappresentanti dei cittadini, ma che in vista del nuovo anno scolastico aprono una ‘ferita’.

“Non c’era un oggetto al suo posto”, commenta la dirigente, Francesca Lo Nigro. “Presiedo quattro plessi – spiega – e il Pascoli è uno di quelli che d’estate rimangono chiusi. In ogni caso l’ultima ispezione, a fine agosto, non aveva dato esiti negativi. Stamattina, in occasione di un nuovo controllo, il salone e la prima aula sono risultati in ordine; totalmente devastate invece le aule confinanti con un cortile interno, adiacente al parco della Zisa”. La preside ritiene che lo scempio del plesso Pascoli “sia frutto di più incursioni, e che non sia opera di adulti: non c’era la volontà di rubare, ma solo di distruggere. E questo ci amareggia ancor di più – aggiunge -. Stamattina gli insegnanti hanno pianto“.

L’inizio dell’anno scolastico era previsto mercoledì 11 settembre; per quella data, il personale della scuola ha indetto una manifestazione alle ore 10. “L’obbiettivo è coinvolgere il quartiere – dice Lo Nigro -, cercando anche un appoggio che può derivare dal donare spontaneamente del materiale alla scuola. Intanto abbiamo trovato dei volontari, la cui presenza è stata assicurata dal presidente della V Circoscrizione Fabio Teresi, che ripuliranno il plesso e lo renderanno pronto per l’inizio dell’anno scolastico. Perché il quartiere è prima di tutto abitato da brave persone”.

“Siamo pronti a reagire concretamente – dice Salvo Altadonna, consigliere della V Circoscrizione –. daremo il nostro aiuto, da domani, per ripulire le aule e cercare di salvare parte del materiale danneggiato. Prima che consigliere sono un docente, conosco la povertà di stimoli che spinge i ragazzi dei nostri quartieri ad esprimere il proprio disagio con atti di questo tipo. Parteciperemo convintamente alla manifestazione – annuncia Altadonna – e lo faremo a testa alta, anche come Pd con il circolo Noce”. Alla manifestazione parteciperanno, tra gli altri, gli assessori al Bilancio, Roberto D’Agostino, e alla Scuola, Giovanna Marano.