Portellone guasto

Un regolare viaggio in traghetto si è trasformato in un’odissea per gli 889 passeggeri. L’imbarcazione ‘Claudia’, della compagnia Grimaldi lines, partita da Olbia e giunta a Civitavecchia, in provincia di Roma, è diventata una prigione senza uscita: il portellone si è bloccato, causando disagi dalle 6 di stamattina e impedendo lo sbarco.

“Si è trattato di un guasto al sistema idraulico del portellone – ha detto un portavoce della Grimaldi lines all’Ansa – che è stato aperto con l’intervento di una gru”. La compagnia non ha registrato malori a bordo. Alcuni passeggeri hanno raccontato il proprio sconforto al Messaggero, tra la continua frustrazione e la lunga ricerca, all’esterno, di una gru che fosse in grado di abbattere il portellone. L’atteso sbarco è avvenuto in due fasi; le ultime persone hanno lasciato la nave poco dopo le 15.