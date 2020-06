PALERMO – “Da questa settimana sono state inviate le prime convocazioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza e dei loro nuclei familiari che si concluderanno, come previsto, entro il mese di settembre. Le convocazioni inoltrate tramite email contengono la data e l’ora in cui il beneficiario dovrà presentarsi al CPI per gli adempimenti relativi al RdC e per la presa in carico e sottoscrizione del patto di servizio”. A confermare il rispetto, da parte della regione siciliana, della tempistica relativa all’avvio del reddito di cittadinanza fase 2, interviene Antonio Scavone, assessore regionale del Lavoro: “la Sicilia è in perfetta sintonia con il timing per l’avvio della fase 2 del reddito di cittadinanza” assicura l’esponente del governo Musumeci.

Prevista una riunione mercoledì 4 settembre, tra Anpal Servizi, direttori dei Centri per l’impiego e il Dirigente generale del Dipartimento Lavoro, nella quale verrà stabilita l’organizzazione logistica per l’accoglienza a regime dei navigator “che hanno già svolto un primo percorso di formazione durante il mese di agosto – continua Scavone – che prosegue questo mese di settembre anche attraverso percorsi di affiancamento degli operatori dei CpI”. “Dopo l’insediamento dei navigator avvenuto lo scorso 1 agosto – aggiunge l’assessore – l’attività dell’assessorato Lavoro non si è mai fermata. Nello stesso mese di agosto abbiamo emanato due direttive con le quali abbiamo comunicato ai direttori dei 64 CpI tutti gli adempimenti da effettuare secondo quanto stabilito dal coordinamento tecnico delle regioni in data 31 luglio – continua l’assessore; – successivamente abbiamo convocato i navigator per la seconda sessione formativa, che si conclude alla fine di questa settimana. Il training formativo si è svolto in 13 aule composte da 30 unità circa tenutesi presso le sedi dei 9 servizi cpi. Infine, così come nel resto d’Italia- prosegue l’assessore del Lavoro – completeremo le convocazioni dei beneficiari del RdC entro il mese di settembre, mentre la loro presa in carico sarà definita entro il prossimo 15 dicembre. In ordine all’effettiva disponibilità degli arredi necessari per una efficiente utilizzazione del personale – conclude Scavone – il dipartimento Lavoro ha già avviato una interlocuzione con tutte le strutture periferiche. Il Dirigente Generale dottoressa Garoffolo ha assicurato che entro il mese corrente ogni necessità logistica sarà soddisfatta.