IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

A finire nei guai una donna di 40 anni e il suo datore di lavoro: non aveva un regolare contratto.

REALMONTE (AGRIGENTO) – Lavorava in una struttura sanitaria che ospita gli anziani, ma era sena contratto e percepiva il reddito di cittadinanza. A scoprire l’ennesimo “furbetto”, i carabinieri della stazione di Realmonte, in provincia di Agrigento. Decine i casi in tutta la Sicilia, con un aumento dei controlli, ormai serratissimi.

Nel dettaglio, i militari hanno sorpreso una donna di 40 anni di Porto Empedocle, mentre lavorava in nero, nonostante percepisse ormai da alcuni mesi, alcune centinaia di euro perché assegnataria della misura di sostegno economico.

A quel punto, oltre ad una multa contestata al datore di lavoro, per avere impiegato alle dipendenze una persona senza un regolare contratto, è scattata per la donna anche una denuncia per truffa ai danni dello Stato. I carabinieri, inoltre, hanno sequestrato alla donna l’apposita “tessera” che consente di fruire ed incassare mensilmente il reddito di cittadinanza.