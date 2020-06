PALERMO – “Approviamo il nuovo regolamento rifiuti del comune di Palermo e introduciamo gli #ispettoriambientali! Noi del Movimento 5 Stelle siamo pronti a votarlo a sala delle Lapidi immediatamente e lo abbiamo ribadito anche oggi”. Lo dicono i consiglieri comunali del M5s Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo. “Abbiamo l’opportunità – aggiungono – di consegnare alla città un nuovo regolamento rifiuti aggiornato con le recenti normative nazionali e comunitarie, con fattive azioni di prevenzione: vuoto a rendere, centri di riuso, vie dell’acqua, incentivi per la lotta allo spreco alimentare, compostaggio domestico e di comunità, pannolini lavabili e attività di controllo con l’inasprimento delle sanzioni per chi sporca e abbandona rifiuti tramite l’istituzione degli #ispettoriAmbientali per vigilare su mercati e sagre, nonché la promozione di manifestazione ecosostenibili. Per il Consiglio comunale si presenta dunque la possibilità concreta di consegnare alla città uno strumento che poi, se gestito adeguatamente dall’amministrazione attiva e dalla Rap, consentirà di ridurre i rifiuti indifferenziati che ogni giorno vengono conferiti a Bellolampo”.

