ROMA – Problemi di connessione al sito ‘Ilblogdellestelle.it’, i cui server sono finiti sotto la pressione dei tanti che vogliono conoscere l’esito della votazione su Rousseau. Il sito è andato in crash per una ventina di minuti a causa dei troppi accessi. La base del Movimento cinque stelle ha votato per dare il via libera, o meno, al governo con il Partito democratico.